Videos y mensajes con amenazas al presidente Rodrigo Chaves terminan con dos detenidos

Una mujer fue detenida como sospechosa de amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves (oij/cortesía)

Dos personas fueron detenidas como sospechosas del presunto delito de amenazas contra funcionario público, en investigaciones que se iniciaron tras recibir información confidencial y cuyas amenazas iban contra el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández.

La detención más reciente se dio este martes a las 5 a. m., cuando los agentes realizaron un allanamiento en Ochotal de Osa, en Puntarenas, donde detuvieron a una mujer de apellido Gamboa, sospechosa del mismo delito.

Los sospechosos de las supuestas amenazas fueron detenidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según información preliminar, la investigación contra la mujer inició a principios de febrero, luego de que autoridades recibieran información confidencial que indicaba que ella, aparentemente, realizaba publicaciones en una red social con amenazas contra el presidente de la República.

Durante el operativo, los agentes decomisaron artículos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación.

La mujer fue remitida al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El otro caso se relaciona con un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien fue detenido el pasado lunes 9 de marzo por motivos ajenos a esa causa y no detalladas por el OIJ. No obstante, agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ remitieron un informe al Ministerio Público para que la Fiscalía valore tomarle declaración por el presunto delito de amenazas contra funcionario público.

En el caso del hombre detenido le investigan aparentes amenazas a Laura Fernández, presidenta electa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La investigación surgió luego de recibir información confidencial en la línea del OIJ, donde se alertó sobre aparentes videos con amenazas dirigidas al presidente de la República en ejercicio Rodrigo Chaves y a la presidenta electa, Laura Fernández que habrían circulado desde el 6 de marzo.

El hombre permanece detenido mientras continúan las diligencias del caso.