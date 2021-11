Vidrio quebrado puso en peligro a empleada municipal que sufrió profundo corte en una pierna

Adriana Guerrero trabaja en el Centro de Acopio de la Municipalidad de Desamparados y un día vio su vida en peligro al agarrar una bolsa que llevaba vidrios quebrados y estos le cortaron la pierna izquierda.

Fueron necesarias siete puntadas internas y otras externas para cerrar la herida.

El accidente ocurrió mientras Adriana terminaba la ruta de recolección de materiales valorizables (los analizan para ver si se les puede dar otro uso).

“Había una bolsa con botellas de vidrio completas, cuando la agarré se desacomodó y en eso se salió el pico de vidrio; en el momento en que me corté no sentí, pero cuando me subí al camión y me senté para seguir el recorrido tuve un dolor y al verme, vi el pantalón rajado; la herida ya se me había esponjado (abierto)”, mencionó.

Esto ocurrió el lunes 15 de noviembre y Adriana --que es mamá-- se encuentra estable; deben hacerle curaciones todos los días y aún siente dolor al lado de la nalga y no sabe si es a consecuencia de la herida.

Esta herida se le abrió cuando se sentó y le tuvieron que hacer siete puntadas internas y otras externas para cerrarla. Foto: Cortesía Adriana Guerrero Esta herida se le abrió cuando se sentó y le tuvieron que hacer siete puntadas internas y otras externas para cerrarla. Foto: Cortesía Adriana Guerrero

Adriana les pide a los vecinos tener más cuidado con lo que dejan en las bolsas de basura.

“Siempre pasamos por las mismas rutas, uno termina siendo como allegado de esas personas que sacan desechos. Ojalá nos vieran como parte de la familia de ellos, a quienes cuidan; les pediría que hagan consciencia, creo que no les gustaría ver que algún ser querido sufra estos accidentes, podrían tratar de cuidarnos y no solo vernos como los que vamos dentro de un camión de recolección”, dijo.

Esta empunchada madre trabaja desde el 2009 en la recolección de reciclaje y a pesar de andar con ropa de seguridad ya ha sufrido otros accidentes, uno vez con latas de atún que incluso le rompieron los guantes de seguridad.

“Espero que esto que a mí me dolió sirva como un llamado de atención para los demás porque la vida de cualquiera se puede ver en peligro”, señaló.

Ella le pide a los desamparadeños que vean a los empleados municipales como parte de la familia y que no pongan en peligros sus vidas. Foto: Cortesía Adriana Guerrero Ella le pide a los desamparadeños que vean a los empleados municipales como parte de la familia y que no pongan en peligros sus vidas. Foto: Cortesía Adriana Guerrero

En la Municipalidad de Desamparados, para la que trabaja Adriana, también pidieron tener cuidado.

“Les hacemos un llamado a los desamparadeños que utilizan el servicio de reciclaje a que sean responsables en la forma en la que depositan sus residuos, en especial los que son cortantes, que no deben desecharse en el material valorizable.

“Estos artículos deben depositarse en la ruta de residuos ordinarios y, además, deben ir envueltos, sellados y rotulados para evitar este tipo de accidentes”, dijeron en la oficina de prensa de la alcaldía.