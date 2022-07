Viejito que murió calcinado se alumbraba con candela porque le cortaron la luz

Don Uribe Mendoza Contreras de 78 años falleció en el incendio. (cortesia)

Don Uribe Mendoza Contreras, de 78 años, fue la víctima del incendio ocurrido la noche del jueves en Santa Ana de Carrillo de Guanacaste. A él le habían cortado la luz y la vela con que se alumbraba sería lo que provocó el infierno.

El incendio ocurrió a las 9:33 de la noche frente a la plaza de Deportes de la localidad. En total, tres casas se quemaron, todas propiedad de una misma familia.

Doña Lauren Paniagua Medina, una de las afectadas, nos contó devastada que su tío Uribe fue quien murió en el incendio.

“Él vivía solito en la casa que se quemó. Nosotros nos hacíamos cargo de él, porque no tenía hijos ni esposa; éramos su familia, se nos murió, se nos quemó, si yo hubiera estado lo hubiera salvado... ¡Me hubiera metido a sacarlo! Siento demasiado dolor en mi corazón... Los bomberos tardaron demasiado en llegar, pero es que están lejos”, dijo la mujer.

Lauren llora al reconocer que la situación económica por la que pasan ya era durísima antes del incendio.

[ Adulto mayor muere carbonizado mientras dormía ]

“Hace dos meses le cortaron la luz a mi tío y a nosotros nos habían cortado el agua, y no habíamos podido ni juntar para pagar los recibos, él se alumbraba con una vela y hace dos días le dije -”tío hay que cambiar esta vela porque ya se está gastando” y vea lo que pasó, se me quemó... ¡Se me quemó! Por ratos a él se le olvidaban las cosas. Nosotras, sobre todo mi hermana, lo asistía con la comida y ver que estuviera bien”, dijo la afectada.

En las otras dos casas que se quemaron vivía Lauren, su mamá de 76 años, sus hermanas, y sus sobrinos; todo se les quemó hasta los dos carros que usaban los cuñados para trabajar.

“No sabemos qué vamos a hacer, ahorita estamos donde familiares. Mi mamá (Ana Cecilia Paniagua Medina) está desde las 4 de la mañana sentada frente a la plaza y no hay manera de moverla de ahí, dice que ella no se va para ningún lado, de verdad que estamos desesperados, casi perdemos a dos de mis sobrinos de 7 y 4 años... Mi hermano se metió y logró salvarlos”, dijo Lauren.

Una persona murió en un incendio en Santa Ana de Belén de Carrillo, Guanacaste. (Foto: Captura de video)

Ahorita ellos no tienen ni qué ponerse y les duele en el alma que ni siquiera tienen los pasajes para ir por el cuerpo de don Uribe.

“Pienso en cómo quedó mi tío y no tengo paz, se lo llevaron a la Medicatura Forense y les dijimos a los del OIJ que nosotros no podemos ni ir por el cuerpo (llora) porque no tenemos ni para ir, ni para pagar el entierro, no tenemos dinero para nada; ya estábamos mal y ahora estamos desesperados”, dijo.

Si usted quiere ayudar a la familia puede hacerlo al teléfono 6310-6214, ese número tiene Sinpe Móvil a nombre de Lauren Paniagua, también necesitan ropa de hombre y mujer en todas las tallas, alimentos y ropa de bebé niño talla 2, niño talla 7 y 10 y niña talla 3 y 4.