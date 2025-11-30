Violencia imparable: Costa Rica alcanza los 800 homicidios

Costa Rica llegó este fin de semana a la cifra de 800 homicidios, lo que mantiene la tendencia de extrema violencia que el país arrastra desde hace meses.

El país llegó a la cifra de 800 homicidios. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

A la misma fecha, en 2024, el país registraba 797 asesinatos, por lo que este año se mantiene ligeramente por encima.

Uno de los casos más recientes fue atendido por la Cruz Roja en la Rita de Pococí, Limón, donde los socorristas respondieron a una alerta por un hombre herido con arma blanca. La víctima presentaba lesiones en el tórax y el brazo, los paramédicos lo declararon fallecido en el sitio.

Las autoridades señalan que San José continúa siendo la provincia más violenta, concentrando la mayor cantidad de incidentes mortales a lo largo del 2025.

La cifra de 800 homicidios mantiene la preocupación de las instituciones, ya que para el cierre de años siempre se dan una gran cantidad de hechos violentos.