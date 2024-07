Violencia sigue dejando dolor: balean a tres personas y los dejan graves

Una balacera dejó a tres personas heridas la tarde de este martes 30 de julio en barrio Los Quinchos en Línea B, en Matina, en el Caribe del país.

En la central de la Cruz Roja afirmaron que recibieron la alerta pasadas las 4 p. m. cuando iban en camino les señalaron que las víctimas fueron llevadas en carros particulares a la clínica de Batán.

La balacera ocurrió en barrio Los Quinchos en Línea B en Matina, los heridos fueron llevados a la clínica de Batán. Foto: Tomada del Bataneño

LEA MÁS: Violencia y balas dejan a otra familia de luto

Lugareños afirman que hubo un gran despliegue policial entre esta comunidad y la clínica. Versiones no oficiales señalaban que una de las víctimas murió en el centro médico, no obstante las autoridades judiciales no lo han confirmado.

Costa Rica ya sobrepasó las 500 muertes violentas en estos siete meses del 2024, hasta este martes se contabilizaban 512 homicidios.