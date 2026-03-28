Sucesos

Violencia sin freno: ejecutan a un hombre la tarde de este sábado en Puntarenas

La víctima fue declarada sin vida en el sitio

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en las Palmas del Río, Puntarenas.

Según el reporte preliminar, vecinos de la zona alertaron sobre múltiples detonaciones.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia y ubicaron a un hombre con heridas de arma de fuego.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Un hombre murió a balazos en Puntarenas. (Silvia Coto)

De momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni las causas que mediaron en este homicidio.

Agentes judiciales se mantienen en la escena, realizando las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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