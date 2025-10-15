Sucesos

Violenta balacera en Hatillo cobra la vida de un hombre

La balacera ocurrió a plena luz del día

Por Adrián Galeano Calvo
El homicidio ocurrió en el sector de 15 de Setiembre, en Hatillo. Foto ANI.
Una violenta balacera en Hatillo ocurrida a plena luz del día cobró la vida de un hombre muerto en Hatillo y dejó a varios vecinos de un barrio capitalino con el corazón en la mano.

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos se dieron a eso de las 3:40 p.m. de este miércoles en el distrito de Hatillo, San José, específicamente en la 15 de Setiembre.

“Se reporta un hombre herido de bala, en la escena se aborda a un paciente con múltiples impactos, el cual ya no presentaba signos de vida”, informó la Benemérita.

En un video que circula en redes sociales se observa como varias personas llevan alzado a un hombre, aparentemente herido, hasta el interior de un vehículo que segundos después sale a toda prisa.

De momento se desconoce si ese hombre sería el mismo que perdió la vida o si se trataría de otro sujeto que habría resultado herido en la balacera.

Balacera HatilloHomicidio HatilloHombre asesinado Hatillo
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

