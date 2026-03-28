Sucesos

Violenta balacera la noche de este viernes terminó de la forma más terrible

Balacera ocurrió la noche de este viernes en Limón

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Por Silvia Coto

Una violenta balacera registrada la noche de este viernes en Pacuare, en Limón, dejó como saldo a un hombre fallecido.

Según información preliminar, el ataque iba dirigido contra el hombre, quien murió en el sitio producto de múltiples impactos de arma de fuego.

Allanamientos en Guápiles
Un hombre fue asesinado a balazos en Limón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A la llegada de las autoridades el hombre ya había fallecido.

Aunque trascendió que una niña fue herida de bala al ser víctima colateral, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Oficiales de la Fuerza Pública se mantienen en custodia de la escena, a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso se mantiene en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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