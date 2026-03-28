Violenta balacera la noche de este viernes terminó de la forma más terrible

Una violenta balacera registrada la noche de este viernes en Pacuare, en Limón, dejó como saldo a un hombre fallecido.

Según información preliminar, el ataque iba dirigido contra el hombre, quien murió en el sitio producto de múltiples impactos de arma de fuego.

Un hombre fue asesinado a balazos en Limón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A la llegada de las autoridades el hombre ya había fallecido.

Aunque trascendió que una niña fue herida de bala al ser víctima colateral, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Oficiales de la Fuerza Pública se mantienen en custodia de la escena, a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso se mantiene en investigación.