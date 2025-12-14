Violento accidente en la Ruta 32 deja dos personas luchando por su vida

Un violento accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo, dejó dos personas adultas luchando por su vida, además de una mujer en condición urgente y otras cuatro personas con heridas leves.

Choque múltiple en ruta 32

Colisión de tres vehículos en la Ruta 32 dejó varios heridos la tarde de este domingo. (Cortesía /Cortesía)

El hecho se registró en el kilometro 28 de la ruta 32, donde el impacto entre los tres carros generó una escena de alta complejidad para los cuerpos de emergencia.

Personal de la Cruz Roja se presentó en el lugar y atendió a siete personas.

Según la información confirmada en el sitio, un hombre adulto y una mujer adulta fueron trasladados en condición crítica a los hospitales San Vicente de Paul y Calderón Guardia, respectivamente, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Además, una mujer adulta fue llevada en condición urgente al Hospital de Guápiles, mientras que las otras cuatro personas involucradas fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado a centros médicos.

Despliegue de atención en carretera

Para atender la emergencia, la benemérita movilizó nueve vehículos de emergencia, entre unidades de rescate, avanzadas, básicas y operativas, con el objetivo de garantizar la atención prehospitalaria y el traslado oportuno de los pacientes.

El accidente generó afectación en la circulación vehicular en la Ruta 32, mientras se realizaban las labores de atención y traslado. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia al conducir, especialmente en rutas de alto flujo y durante la época de fin de año.

