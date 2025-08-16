Sucesos

Violento accidente entre carro y tráiler deja a tres en condición delicada

La emergencia ocurrió en vuelta Los Morales, en San Juan de Naranjo, Alajuela

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un aparatoso accidente entre un carro y el contenedor de un tráiler dejó al menos a tres personas en condición delicada y otros dos golpeados.

El violento hecho ocurrió en vuelta Los Morales, en San Juan de Naranjo, Alajuela, la mañana de este sábado 16 de agosto.

LEA MÁS: Papá, quien fue víctima inocente del triple asesinato en Santa Ana, deja tres huérfanos

El violento hecho ocurrió en vuelta Los Morales, en San Juan de Naranjo, Alajuela, la mañana de este sábado 16 de agosto. Foto: Tomada de Allan Jara Noticias
El violento hecho ocurrió en vuelta Los Morales, en San Juan de Naranjo, Alajuela, la mañana de este sábado 16 de agosto. Foto: Tomada de Allan Jara Noticias (Tomada de Allan Jara Noticias/Tomada de Allan Jara Noticias)

La Cruz Roja confirmó que están atendiendo la situación, pasado el mediodía.

Las causas que mediaron en esta tragedia están bajo investigación.

LEA MÁS: Él es la víctima inocente del triple asesinato en bar de Santa Ana, confirma el OIJ

Las autoridades señalan que han atendido múltiples accidentes de tránsito, como vuelcos y atropellos, con personas heridas, le piden a los conductores andar con precaución para evitar víctimas fatales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vuelta Los Moralescarro choca contra tráileraccidente de tránsito
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.