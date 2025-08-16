Violento accidente entre carro y tráiler deja a tres en condición delicada

Un aparatoso accidente entre un carro y el contenedor de un tráiler dejó al menos a tres personas en condición delicada y otros dos golpeados.

El violento hecho ocurrió en vuelta Los Morales, en San Juan de Naranjo, Alajuela, la mañana de este sábado 16 de agosto.

La Cruz Roja confirmó que están atendiendo la situación, pasado el mediodía.

Las causas que mediaron en esta tragedia están bajo investigación.

Las autoridades señalan que han atendido múltiples accidentes de tránsito, como vuelcos y atropellos, con personas heridas, le piden a los conductores andar con precaución para evitar víctimas fatales.