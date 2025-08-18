Violento ataque a balazos despertó a los vecinos de un conocido barrio josefino

Una lluvia balazos despertó a los vecinos de Sagrada Familia, en San José, la mañana de este lunes 18 de agosto.

La Cruz Roja confirmó que, a las 5:36 de esta mañana, atendieron a un hombre adulto con heridas de arma de fuego.

“Al llegar al lugar, fue estabilizado por nuestro personal y trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios”, detallaron en la Benemérita.

La Cruz Roja atendió a un hombre que fue baleado en las primeras horas de este lunes 18 de agosto del 2025. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

LEA MÁS: Última foto que Mufasa subió a redes sociales habría desatado el triple homicidio en Howard’s

El violento ataque se dio en la mañana de este lines. Foto Alonso Tenorio / Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las causas que mediaron en esta agresión no han trascendido, los agentes del OIJ ya iniciaron la investigación.

LEA MÁS: Papá, quien fue víctima inocente del triple asesinato en Santa Ana, deja tres huérfanos

Hasta este sábado 16 de agosto, Costa Rica contabilizaba 548 homicidios, once muertes más que hace un año en el mismo periodo, cuando se registraba 537 asesinatos.

LEA MÁS: El asesino de Kimberly Araya Granados dejó un daño que ni la muerte ni la justicia sanan