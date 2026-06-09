Violento ataque en la Villa Olímpica de Desamparados deja a un guarda al borde de la muerte

Un violento hecho de violencia ocurrió la mañana de este martes en la Villa Olímpica de Desamparados y dejó a un oficial de seguridad debatiéndose entre la vida y la muerte.

La situación fue confirmada a La Teja por David Hidalgo, jefe de la Policía Municipal de Desamparados, quien indicó que la víctima es un guarda encargado de la seguridad interna de las instalaciones.

Autoridades analizan videos de seguridad para ubicar al sospechoso. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)

Le habrían disparado para quitarle el arma

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió minutos antes de las 9 a. m.

“Es un oficial de seguridad interna de edificios que vigila la Villa Olímpica en Desamparados”, manifestó Hidalgo.

Según explicó el jerarca policial, el móvil del ataque habría sido el robo del arma de fuego que portaba el guarda.

“El oficial se lo llevaron para el hospital en condición grave, fue para robarle el arma, le dispararon de una vez para quitarle el arma”, afirmó Hidalgo.

Tienen videos del sospechoso

Las autoridades ya cuentan con evidencia que podría resultar clave para esclarecer el caso.

“Tenemos videos, toda la información del sospechoso la tenemos porque aquí tenemos muy monitoreado”, aseguró el jefe policial.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el responsable del ataque, mientras el oficial permanece recibiendo atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas.