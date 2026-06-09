Sucesos

Violento ataque en la Villa Olímpica de Desamparados deja a un guarda al borde de la muerte

Autoridades analizan videos de seguridad para ubicar al sospechoso

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Por Alejandra Morales y Adrián Galeano Calvo

Un violento hecho de violencia ocurrió la mañana de este martes en la Villa Olímpica de Desamparados y dejó a un oficial de seguridad debatiéndose entre la vida y la muerte.

La situación fue confirmada a La Teja por David Hidalgo, jefe de la Policía Municipal de Desamparados, quien indicó que la víctima es un guarda encargado de la seguridad interna de las instalaciones.

Autoridades analizan videos de seguridad para ubicar al sospechoso. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)

Le habrían disparado para quitarle el arma

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió minutos antes de las 9 a. m.

“Es un oficial de seguridad interna de edificios que vigila la Villa Olímpica en Desamparados”, manifestó Hidalgo.

Según explicó el jerarca policial, el móvil del ataque habría sido el robo del arma de fuego que portaba el guarda.

“El oficial se lo llevaron para el hospital en condición grave, fue para robarle el arma, le dispararon de una vez para quitarle el arma”, afirmó Hidalgo.

Tienen videos del sospechoso

Las autoridades ya cuentan con evidencia que podría resultar clave para esclarecer el caso.

“Tenemos videos, toda la información del sospechoso la tenemos porque aquí tenemos muy monitoreado”, aseguró el jefe policial.

Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el responsable del ataque, mientras el oficial permanece recibiendo atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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disparan contra guarda de Villa Olímpica de Desamparados
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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