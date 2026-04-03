Sucesos

Violento ataque tiñe de sangre este Viernes Santo

El hecho se registró este viernes al mediodía y fue atendido por la Cruz Roja en el sector de Batán

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Muerto Tibas
El hombre fue asesinado la tarde de este Viernes Santo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un hombre de 35 años falleció tras ser blanco de un ataque a balazos en Limón.

Según información de la Cruz Roja, el incidente se dio en Batán de Matina a las 12:59 p.m., lo que movilizó a una unidad básica de la Cruz Roja hacia el lugar.

A la llegada de los socorristas, se atendió al hombre con heridas por arma de fuego a nivel de pecho y cuello, sin embargo, no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

LEA MÁS: Cruz Roja busca a hombre que fue arrastrado por la corriente en una de las playas más visitadas en Semana Santa

Tras la atención, el cuerpo y la escena quedaron a cargo de agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes quedaron a cargo de las investigaciones.

El caso se mantiene en análisis para determinar cómo ocurrieron los hechos en esta zona del Caribe.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
OIJCruz RojaBalaceraLimón
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.