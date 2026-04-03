Violento ataque tiñe de sangre este Viernes Santo

El hombre fue asesinado la tarde de este Viernes Santo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un hombre de 35 años falleció tras ser blanco de un ataque a balazos en Limón.

Según información de la Cruz Roja, el incidente se dio en Batán de Matina a las 12:59 p.m., lo que movilizó a una unidad básica de la Cruz Roja hacia el lugar.

A la llegada de los socorristas, se atendió al hombre con heridas por arma de fuego a nivel de pecho y cuello, sin embargo, no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

LEA MÁS: Cruz Roja busca a hombre que fue arrastrado por la corriente en una de las playas más visitadas en Semana Santa

Tras la atención, el cuerpo y la escena quedaron a cargo de agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes quedaron a cargo de las investigaciones.

El caso se mantiene en análisis para determinar cómo ocurrieron los hechos en esta zona del Caribe.