Violento choque en Alajuela deja 4 personas heridas, una de ellas prensada dentro de vehículo

En estos momentos, personal de la Cruz Roja se encuentra atendiendo la escena de un violento choque, el cual dejó como saldo cuatro personas heridas, una de ellas prensada dentro de un vehículo.

La Benemérita informó que se trata de un choque entre un carro y un vehículo de carga liviana, ocurrido la mañana de este viernes en el sector de Río Segundo de Alajuela, frente al condominio Tierras de Santiago.

El violento choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela. Foto Archivo. (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

“Los primeros recursos desplazados al lugar reportan cuatro personas afectadas, una de ellas prensada dentro del vehículo, por lo que se realizan labores especializadas de rescate para su liberación”, informó la Cruz Roja.

Para la atención de esta emergencia se movilizaron cuatro ambulancias, entre unidades de soporte básico y avanzado, así como dos vehículos de rescate.

“Nuestros equipos continúan trabajando en la escena para valorar y estabilizar a los pacientes. Conforme avance la atención, estaremos ampliando la información”, agregó la Benemérita.