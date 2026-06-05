Sucesos

Violento choque en Alajuela deja 4 personas heridas, una de ellas prensada dentro de vehículo

La emergencia está siendo atendida por personal de Cruz Roja

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Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos, personal de la Cruz Roja se encuentra atendiendo la escena de un violento choque, el cual dejó como saldo cuatro personas heridas, una de ellas prensada dentro de un vehículo.

La Benemérita informó que se trata de un choque entre un carro y un vehículo de carga liviana, ocurrido la mañana de este viernes en el sector de Río Segundo de Alajuela, frente al condominio Tierras de Santiago.

Vehículo liviano choca contra ambulancia que trasladaba paciente crítico al hospital de Cartago
El violento choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela. Foto Archivo. (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

“Los primeros recursos desplazados al lugar reportan cuatro personas afectadas, una de ellas prensada dentro del vehículo, por lo que se realizan labores especializadas de rescate para su liberación”, informó la Cruz Roja.

Para la atención de esta emergencia se movilizaron cuatro ambulancias, entre unidades de soporte básico y avanzado, así como dos vehículos de rescate.

“Nuestros equipos continúan trabajando en la escena para valorar y estabilizar a los pacientes. Conforme avance la atención, estaremos ampliando la información”, agregó la Benemérita.

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Choque Alajuela heridos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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