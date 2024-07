Violento choque entre carro y vagoneta cargada con desechos de piña tuvo un fatal desenlace

El violento accidente ocurrió en una recta en el sector de Volcán de Buenos Aires. Foto cortesía.

Un aparatoso choque entre una vagoneta cargada con desechos de piña y un carro 4x4 tuvo un trágico desenlace, pues el conductor de este último vehículo perdió la vida a consecuencia del violento impacto.

Así lo confirmó a La Teja la central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, la cual informó que el incidente ocurrió a eso de las 11:40 p.m. en Buenos Aires, zona sur del país; específicamente, en la localidad de Volcán, sobre la carretera Interamericana Sur.

Tras recibir la alerta sobre el choque, personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio, donde encontraron la vagoneta volcada y el carro 4x4 totalmente despedazado en su parte delantera.

Así quedó el carro del ahora fallecido. Foto cortesía.

Las autoridades indicaron que producto del accidente, el conductor del carro quedó prensado entre las latas de su vehículo y al ser revisado por personal médico se determinó que no presentaba signos vitales.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

De forma preliminar trascendió que se trataría de un joven de 18 años quien, en apariencia, habría sacado su licencia hace poco tiempo.

En cuanto a cómo habría ocurrido la colisión, todavía no existe un reporte oficial por parte de las autoridades; sin embargo, una versión extraoficial indica que, supuestamente, la vagoneta primero se habría volcado y esto causó que el conductor del otro auto no pudiera hacer por evitar el choque. Esto aún no ha sido confirmado.