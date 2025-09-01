Sucesos

Violento choque entre una moto y un caballo dejó un muerto y dos heridos, entre ellos una menor de edad

Fatal accidente de tránsito se dio durante la noche de este domingo

Por Hillary Chinchilla Marín
El hecho se registró pasadas las 6:30 p. m., en las inmediaciones del conocido parque recreativo Laberinto de Katira en Guatuso. Fotografía: (Édgar Chinchilla/Cortesía)

Violento choque entre una motocicleta y un caballo dejó una persona sin vida y dos heridas la noche de este domingo.

El incidente se dio poco antes de las 7 de la noche en Guatuso, cerca del parque recreativo Laberinto de Katira, donde, en circunstancias que se desconocen, un motociclista chocó contra un caballo.

Tras el fuerte impacto, un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que otro resultó herido y una menor de 17 años quedó muy grave. El caballo quedó tendido en plena vía.

Unidades de la Cruz Roja se presentaron en el lugar y trasladaron al hombre en condición urgente y a la adolescente en condición crítica.

La escena quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo.

