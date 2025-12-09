Sucesos

Violento choque múltiple deja seis personas heridas en San Antonio de Alajuela

La colisión involucró cuatro vehículos y dejó seis personas heridas

Por Silvia Coto

Un aparatoso accidente de tránsito dejó siete personas heridas en Alajuela.

El choque se registró la tarde de este lunes en San Antonio de Alajuela, específicamente sobre ruta 1, detrás de las instalaciones de Sigma Alimentos.

Según confirmó Bomberos , en la colisión estuvieron involucrados cuatro vehículos, lo que dejó un total de seis personas afectadas. Unidades de Bomberos y Cruz Roja trabajaron de manera conjunta en la atención de los pacientes y la regulación de la escena.

“Respondimos con vehículos tipo ambulancia y de rescate al lugar donde abordamos un total de seis pacientes, de los cuales uno de ellos era un hombre de 32 años, el cual estuvo prensado dentro de la estructura de un vehículo y fue trasladado en condición crítica al centro médico. Además, se abordaron cinco pacientes, los cuales no ameritaron el traslado al centro médico”, dijo la Cruz Roja

Un accidente en Villa Bonita de Alajuela deja a un hombre crítico.
El accidente fue muy violento. (Cruz Roja/Cortesía)

La emergencia continúa siendo atendida mientras se determina el grado de lesiones de los afectados y se normaliza el tránsito en la zona.

Se reportan largas presas en los alrededores de la ruta.

