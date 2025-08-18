Sucesos

Violento choque múltiple dejó siete personas heridas

Un accidente de tránsito puso a correr a personal de la Cruz Roja este domingo

Por Hillary Chinchilla Marín
La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde de este sábado una aparatosa colisión múltiple en el kilómetro 43 de la Ruta 32, la cual dejó un saldo de siete personas heridas.

El aviso ingresó a las 4:04 p. m., lo que activó un despliegue de emergencia con ocho ambulancias.

El departamento de prensa detalló que en el lugar fueron valorados cinco pacientes en condición urgente y dos más en condición estable. Los heridos fueron distribuidos entre el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y el Hospital de Guápiles.

Según la información preliminar, el choque involucró al menos a tres carros, aunque hasta el momento no se han precisado las causas del accidente ni el número exacto de automotores afectados.

