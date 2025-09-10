Violento tiroteo acabó con la vida de un hombre dentro de un taller

Un violento tiroteo registrado la tarde de este miércoles en Heredia, dejó como saldo un hombre fallecido dentro de un taller mecánico.

Un hombre fue asesinado a balazos en Heredia (Alonso Tenorio)

Los hechos ocurrieron en el barrio Barreal, en Ulloa de Heredia.

Según la Cruz Roja, la víctima presentaba múltiples heridas de bala y, pese a la rápida atención de los paramédicos, fue declarada sin signos vitales en el lugar.

El incidente generó alarma entre vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades sobre la balacera.

Las causas que provocaron el tiroteo permanecen bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La escena está custodiada por la Fuerza Pública mientras que los agentes del OIJ se encargan del levantamiento del cuerpo.

De momento se desconoce la identidad del fallecido.