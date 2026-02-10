Sucesos

Violento tiroteo cobra la vida de dos hombres en Gravilias de Desamparados

Hombres estaba en sus motos cuando los atacaron

Por Silvia Coto

Dos hombres fueron asesinados a balazos hace pocos minutos en Gravilias, Desamparados.

Los hechos se produjeron frente al depósito Las Gravilias.

Según información preliminar, personas armadas que viajaban en moto llegaron al sitio y dispararon contra las víctimas que también andaban en moto y estos fallecieron de inmediato.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como los móviles del crimen.

La Fuerza Pública tiene la escena en custodia mientras esperan la llegada del OIJ.

Silvia Coto

