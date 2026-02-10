Violento tiroteo cobra la vida de dos hombres en Gravilias de Desamparados

Dos hombres fueron asesinados a balazos hace pocos minutos en Gravilias, Desamparados.

Los hechos se produjeron frente al depósito Las Gravilias.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Desamparados (cortesía/cortesía)

Según información preliminar, personas armadas que viajaban en moto llegaron al sitio y dispararon contra las víctimas que también andaban en moto y estos fallecieron de inmediato.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como los móviles del crimen.

La Fuerza Pública tiene la escena en custodia mientras esperan la llegada del OIJ.