Viuda de mensajero que murió arrastrado por el agua: “No arriesguen la vida en calles inundadas”

Cada vez que llueve muy fuerte, Mily Henríquez recuerda a su esposo, Jeffrey Vargas, quien murió al ser arrastrado por las aguas del río Tiribí, que cubrieron la calle Mesén, en La Unión de Cartago, por los aguaceros.

El bebito del mensajero ya tiene un año y medio. Foto: Cortesía Mily Henríquez

Y eso la hace pensar en los motociclistas que andan trabajando bajo la lluvia, poniendo en riesgo sus vidas, como le pasó a Jeffrey, quien falleció la tarde del martes 20 de octubre del 2020, su cuerpo apareció hasta el sábado 21 de noviembre del 2020 en la represa de Brasil de Mora.

Ella le pide a las personas que andan en motocicleta que no se arriesguen cuando ven que las calles están llenas de agua o si pasan por donde hay ríos.

En La Garita de Alajuela un motociclista fue arrastrado por la corriente de un río. Foto: Bomberos

“Sufrí las consecuencias de lo que son las lluvias, lo que es capaz de hacer una crecida de agua. Una muerte de estas no sucede porque la persona se lo quiera buscar, porque jamás una persona quiere morir de esa manera, fijo lucha por salir y no puede. Quisiera decirle a todos los motorizados que tengan más cuidado, que no arriesguen la vida en calles inundadas.

“Sabemos que si una calle está totalmente cerrada por el agua es imposible ver si hay un hueco o un caño en mal estado, considero que de no haber buena visibilidad lo mejor es no arriesgar sus vidas. Quizás piensan que deben cumplir con el trabajo, por ejemplo los mensajeros, quienes muchas veces andan bajo la lluvia, pero deben de pensar que solo los que quedamos vivos sabemos las consecuencias que lleva meterse en un lugar inseguro, lo que les puedo decir es que piensen en sus familias, que son las personas que aman, antes de meterse”, expresó la viuda de Jeffrey.

[ Buscan a motociclista supuestamente arrastrado por corriente en La Garita, Alajuela ]

Mily Henríquez guarda como un tesoro sus fotos junto a su esposo Jeffrey Vargas, mensajero que murió ahogado. Foto: Archivo

Pidió que si un motorizado es arrastrado, se olvide de salvar la moto, que se concentre en ponerse a salvo.

“He visto que luego de ser arrastrados se van detrás de la moto y es doloroso perder un bien material por el impacto económico que deja, pero jamás va a tener comparación con el valor de una vida, la situación económica está difícil y todos necesitamos, pero el dinero no tienen ningún valor cuando nuestro existir está en peligro”, recalcó.

Mili estaba embarazada de 8 meses cuando su esposo falleció, ahora tiene a su hijo de un año y medio, asegura que es igual al papá y desearía que él también lo disfrutara como ella.

[ Bebé de mensajero que murió arrastrado por río lleva un año siendo el consuelo de su mamita ]

Madre e hijo viven en Aserrí y aunque no están cerca de un río, piensa en las familias que sufren por culpa de las destrucciones que provocan estos.

“Vivo con mis papás y la casa está en una cuesta, no tenemos problemas de inundaciones, pero sí sabemos que hay comunidades vecinas con problemas por la acumulación de agua.

“Incluso trato de no salir porque a uno como peatón también le puede pasar un accidente al quedar saturadas las alcantarillas por las aguas”, expresa.

Cuando las calles se convierten en ríos es cuando los motociclistas deben tener más precaución. Foto: Cortesía para LT

Nunca bajar la guardia

El 1º de junio arrancó la temporada de huracanes que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), por eso es que este mes de junio ha llovido con fuerza.

Eladio Solano, Jefe del departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del IMN, explicó hay que estar especialmente alertas en octubre y noviembre, cuando los temporales son más frecuentes y el país está más en riesgo de sufrir un impacto como lo fue el huracán Otto (noviembre 2016), aunque afortunadamente ese tipo de fenómenos no es frecuente que nos afecten.

“Hay muchos factores que juegan para un posible evento como este (huracán Otto), la posibilidad de que un huracán impacte al país es sumamente baja, requiere que entren en juego otros factores, por ejemplo en Otto teníamos otras fuerzas (por ejemplo un empuje frío) en la atmósfera, que hicieron que este huracán atravesara el país”, señaló.

“Todos debemos estar preparados siempre, y atendiendo la información oficial”, dijo Solano.

Para este 2022 se esperan 19 tormentas, cinco más de lo normal, de estas al menos nueve llegarían a ser huracanes en sus distintas categorías, las cuales aunque no afectarían directamente a Costa Rica, sí podrían ocasionar muchas lluvias.

La onda tropical número nueve actualmente cruza por el país y se esperan lluvias hasta el fin de semana, por eso la Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta en toda el país.