Volcán Poás más activo que nunca: Existe posibilidad de que salga magma del coloso

La actividad del volcán Poás continuará e incluso podría aumentar. (Cámaras del OVSICORI/Cámaras del OVSICORI)

La constante actividad que el volcán Poás ha mostrado desde noviembre del año pasado está lejos de terminar y de acuerdo con los expertos existe posibilidad de que esta aumente y que incluso magma vaya a salir del coloso.

Así lo explicaron expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), quienes la mañana de este viernes realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer el estado del volcán y lo que se puede esperar a futuro.

Geoffroy Avard, vulcanólogo del Ovsicori, explicó que han mantenido un monitoreo constante de la actividad del coloso, sin embargo, es casi imposible determinar cuándo se detendrán las erupciones.

“Lo que sabemos es que esta erupción va a seguir, porque todavía hay un aporte debajo del volcán de fuente magmática. El magma está debajo del volcán y está generando esta actividad eruptiva actual. Lo que no sabemos es cuánto va a durar esta erupción y es difícil estimar cuánto volumen hay debajo del volcán y cuánto de este volumen podría salir”, explicó.

En cuanto a lo relacionado al magma que está debajo del volcán, Avard explicó que están realizando un seguimiento a este tema para determinar lo que podría ocurrir a consecuencia de la actividad que mantiene el coloso.

“Además, lo que no sabemos es si el magma va a llegar a la superficie o no. Hay una posibilidad de que se quede ahí enfriándose y desgasificándose sin salir del volcán, pero también existe la posibilidad que una porción de lo que está debajo del volcán si encuentre la salida”, señaló.

El experto fue muy claro al decir que esta situación no debe causar alarma, pues de momento se trata de un cuerpo de magma pequeño.

“El volumen que está debajo del volcán todavía es pequeño y está cerca, es cierto, pero es pequeño, es decir, que no estamos esperando un trauma gigantesco en el volcán todavía no tenemos ninguna señal en ese sentido, entonces estamos esperando un evento muy grado a pequeño y entonces no hay que asustarse”

Lo que sí tienen muy claro en el Ovsicori es que la actividad va a continuar y que incluso, puede llegar a aumentar un poco más, pues a la fecha no tienen ni una sola señal de que esta vaya disminuyendo.

“Hemos perdido varios equipos que son vulnerables porque estaban cerca del volcán estamos trabajando diariamente con los otros equipos para mantener un monitoreo constante del volcán”.

Desde el Ovsicori hicieron un llamado a la ciudadanía a que mantenga la calma y no se deje llevar por mensajes maliciosos o alarmistas relacionados con el volcán Poás.