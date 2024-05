Volvieron los “Mc manazos”: vendedor y empleado se dieron en restaurante

Otro pleito se dio en McDonalds

Un nuevo pleito se dio en el restaurante McDonald’s, solo que ahora en el de la plaza de La Cultura, en San José, cuando un vendedor ambulante y un empleado se dieron a golpes.

El video fue compartido en Tik Tok y al parecer fue grabado por comenzales que estaban en el negocio. La situación, aparentemente, ocurrió este miércoles.

Según se observa, un vendedor de lapiceros entra al restaurante y uno de los trabajadores lo va a sacar, por lo que viene diciendo varias cosas y por eso se inicia una discusión.

En ese momento el vendedor habría escupido al trabajador del restaurante, quien usa gorra y camisetas de Mc Donald’s y de inmediato le manda un derechazo a la cara.

Empleado y vendedor se dieron a golpes en McDonald's

El vendedor, furioso, trata de pegarle al empleado del restaurante, pero otra persona trata de detenerlo.

“Se va sin trabajo. Si usted me pegó primero hijuep... tengo derecho a defenderme”, dice el vendedor.

Y vuelven a pelear, pero el vendedor echa reversa y otras personas tratan de apaciguar los ánimos.

“Usted no puede pegarme como usted quiere. Yo también soy chusma, ¿qué es la vara, qué es la vara?. Él me pegó primero”, dice el vendedor ambulante.

El empleado dice: “ahí hay cámaras, papi” y el vendedor le contesta: “sí, puede revisar, usted me pegó primero, usted no es de seguridad, usted limpia mesas, capaz puedo demandarlo, son tan cochinos que no ponen un oficial para no pagar horas. Pague oficial, no pasa eso”, añadió.

En el restaurante había varias personas, incluso niños.

Otro caso

Esta no es la primera vez que se da un pleito en uno de estos populares restaurantes el pasado 15 de diciembre del 2023, se dio otro pleito entre varias personas en el McDonal’s de Heredia. Esto ocurrió luego de un partido entre Saprissa y Heredia.

En esa ocasión los manazos fueron entre siete personas y por ese caso uno de los afectados demandó a Arcos Dorados S. A. por 200 millones de colones aduciendo que se violentó su derecho de imagen cuando McDonald’s subió el video a redes sociales.