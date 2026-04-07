Voraz incendio consume casa en Atenas: familia y sus perros apenas lograron escapar a tiempo

Un incendio consumió por completo una vivienda la noche de este lunes en San Isidro de Atenas, Alajuela.
La emergencia se dio en calle Pavas, a unos 400 metros al oeste de la antigua escuela de la comunidad.
Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia movilizó a tres unidades hasta el lugar para atender la situación.
A pesar de la magnitud de la emergencia, la familia logró salir a tiempo, sin que se reportaran personas heridas. Además, los ocupantes también lograron rescatar a sus perros, evitando así una tragedia mayor.
En la escena se mantiene la presencia de unidades de la Fuerza Pública.
Las causas que originaron el incendio no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.