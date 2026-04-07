Sucesos

Voraz incendio consume casa en Atenas: familia y sus perros apenas lograron escapar a tiempo

Tres unidades de Bomberos atendieron la emergencia en San Isidro

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Por Silvia Coto

Un incendio consumió por completo una vivienda la noche de este lunes en San Isidro de Atenas, Alajuela.

La emergencia se dio en calle Pavas, a unos 400 metros al oeste de la antigua escuela de la comunidad.

Un incendio dejó a una familia sin casa en Atenas
Un incendio dejó a una familia sin casa en Atenas (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia movilizó a tres unidades hasta el lugar para atender la situación.

A pesar de la magnitud de la emergencia, la familia logró salir a tiempo, sin que se reportaran personas heridas. Además, los ocupantes también lograron rescatar a sus perros, evitando así una tragedia mayor.

Fuego arrasa vivienda en Atenas en cuestión de minutos

En la escena se mantiene la presencia de unidades de la Fuerza Pública.

Las causas que originaron el incendio no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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