Voraz incendio consume dos viviendas en San Antonio de Escazú

Cinco unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en la emergencia registrada en San Antonio de Escazú

Por Silvia Coto
Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Bomberos atiende el incendio de dos casas en Escazú. Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

El Cuerpo de Bomberos atiende en este momento un incendio estructural en San Antonio de Escazú.

La emergencia se da en El Carmen, 250 metros sur y 200 metros oeste del Súper Aguimar.

Según la información preliminar, cinco unidades de Bomberos se mantienen trabajando en el sitio. El fuego habría consumido dos viviendas, las cuales, al parecer, pertenecen a la misma familia.

De momento, no se reportan personas afectadas. Las causas del incendio están siendo investigadas por las autoridades.

Noticia en desarrollo

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

