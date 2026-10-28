Vuelco de autobús en Sarapiquí deja una persona fallecida y cuatro pacientes críticos

La emergencia por el vuelco de un autobús en Sarapiquí terminó en desgracia al confirmarse la muerte de una persona.

La Cruz Roja así lo informó hace pocos minutos, la tragedia ocurrió la mañana de este miércoles 28 de octubre en Chiripa de Horquetas, cerca del restaurante Palmitour, sobre la ruta 4.

La magnitud del accidente obligó a movilizar recursos de distintas regiones del país para atender a los afectados y apoyar las labores de rescate.

“Como parte de las acciones realizadas hasta el momento, cuatro pacientes en condición crítica ya fueron trasladados hacia el Hospital de Heredia. Asimismo, se reporta una persona sin signos vitales en la escena”, informó la Cruz Roja.

Bus volcado en Sarapiquí cobró la vida de una persona la mañana de este miércoles 28 de octubre del 2026. Cortesía: para La Teja (para La Teja/para La Teja)

En total, los rescatistas enviaron 22 ambulancias, además de vehículos operativos y personal especializado de diferentes regiones para reforzar la atención prehospitalaria y las labores de rescate.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para atender a las personas afectadas y completar las labores correspondientes.

De momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la cantidad total de personas afectadas por el vuelco.