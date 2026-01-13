Ya hay paso en la Ruta 32: Capturan a sospechoso que huyó a la montaña tras persecución y balacera

La Unidad Canina de Rastreo y la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública lograron capturar al sospechoso que huyó hacia una zona montañosa tras una persecución policial y un intercambio de disparos ocurrido este martes en la Ruta 32.

El hombre fue ubicado en la zona y puesto a la orden del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora se encargará de determinar su situación jurídica.

El hombre fue detenido en la Ruta 32 y entregado a la Policía (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con información judicial, antes de las 11:30 a. m. se recibió una alerta por un vehículo sospechoso que circulaba por la zona.

Oficiales de la Policía Administrativa se trasladaron al lugar para verificar la situación; sin embargo, cuando intentaron abordar el automotor, el ocupante hizo caso omiso a la orden policial y continuó su marcha.

Minutos después, en apariencia, el sospechoso habría disparado contra las autoridades, lo que provocó la respuesta policial y el inicio de una persecución.

Posteriormente, el hombre abandonó el vehículo y huyó hacia una zona montañosa, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda con apoyo de unidades especializadas.

Un operativo policial mantiene la Ruta 32 cerrada (Ruta 32/cortesía)

Según datos preliminares, el automotor era ocupado únicamente por una persona y en su interior se presume la presencia de drogas y armas, por lo que agentes judiciales se apersonaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Debido al operativo policial, la Ruta 32 se mantuvo cerrada en ambos sentidos durante varias horas, mientras se realizaba la búsqueda del sospechoso, pero ya la carretera fue reabierta.

Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre ya se encuentra bajo custodia y que el caso quedó en manos del OIJ para continuar con la investigación.