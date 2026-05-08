Ya se sabe quién es el joven asesinado a balazos en Paseo Colón

Las autoridades identificaron al hombre fallecido en la balacera ocurrida la tarde de este jueves en Paseo Colón, San José, como un joven de apellido Pérez, de 24 años.

Según trascendió el joven tendría supuestos ligámes con la banda Los Lara.

El ataque se registró cerca de las 2:22 p. m., en las inmediaciones de Torre Mercedes y la terminal de buses de Guanacaste, cuando varios hombres dispararon contra un vehículo en el que viajaban varias personas.

Producto del ataque, Pérez falleció en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala.

De manera preliminar, otras personas que viajaban en el mismo automóvil resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro al Hospital San Juan de Dios.

Además, una pasajera de autobús resultó herida por una bala perdida mientras viajaba con un bebé en brazos

Balacera en Paseo Colón. (Jose Cordero/José Cordero)

Según información preliminar, el ahora fallecido y otras personas habrían sido recogidos minutos antes en la 15 de Setiembre, en Hatillo, donde residía.

El caso permanece en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trabaja en la recolección de indicios, revisión de cámaras y determinación del móvil del ataque.