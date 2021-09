Yokasta sobre su entrenador detenido: “Confío en Dios en que todo se va a solucionar”

La boxeadora costarricense Yokasta Valle está fuera del país, por lo que usó sus redes sociales para referirse a la detención de su entrenador Marco Delgado.

“Como ustedes saben estoy fuera del país trabajando duro como siempre lo he hecho, pero obviamente estoy enterada de todo lo que está pasando, no me puedo referir al tema porque no sé mucho, pero sí confío mucho en Dios que todo se va a solucionar y que se debe hacer justicia, gracias por el apoyo, los quiero mucho, un besote”, Puso Yoka en una historia de su perfil de instagram.

Marco Delgado junto a la boxeadora Yokasta Valle. Foto: Diana Méndez

Delgado fue capturado este jueves en la mañana en un gimnasio en Escazú, por orden de la Fiscalía de Hatillo, por presuntos delitos sexuales contra dos menores de edad.

El despacho agregó que el mismo jueves tomaron la declaración indagatoria de Delgado y este viernes desde las 9:30 a. m. están en una audiencia de solicitud de medidas cautelares en el Juzgado Penal de San Sebastián.