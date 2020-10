“Para mí era importante pedirles permiso (para usar el nombre en los guantes) porque yo quiero dar voz a todas las chicas que ya no están, no solo Allison, son muchas. Ellas inmediatamente me dijeron que sí y me llamó mucho la atención porque la abuelita me contó que Allison siempre les decía: ‘Van a ver que yo voy a ser famosa’, y en la pelea desde Alemania todos van a ver su nombre, lo voy a llevar con mucho cariño, de corazón”, dijo la boxeadora.