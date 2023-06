Actor de “Yo soy Betty, la fea” contó el sufrimiento que pasó por un grave problema de salud

Actor Alberto León contó el sufrimiento que pasó cuando casi pierde la vista (Tomada de Instagram)

El actor Alberto León abrió su corazón para contar el sufrimiento que pasó por un problema de salud que casi lo deja ciego.

El actor de “Yo soy Betty, la fea” fue una entrevista en el programa “La Red”, de Caracol, y narró el sufrimiento que pasó por un problema en su vista.

“Vi pajaritos y yo dije: ¿qué es esto?, mosquitas, ¿qué es esto, Dios mío? Algo anormal, algún sucio y me molestaba y de pronto empezó a ponerse oscuro el ojo por pedacitos. Oscuro y venía aumentando el oscuro y por completo perdí la visión”, mencionó.

León agregó que se fue de inmediato al hospital y que ahí descubrió que tenía un desprendimiento de retina y necesitó una cirugía de emergencia.

Para el actor lo más difícil no fue la operación ni el montón de dinero que gastó, sino el proceso de recuperación.

“Sentí miedo, sentí pánico, me sentí muy solo. Durante la recuperación tenía que dormir sentado, no agacharme, no levantar pesos, no hacer deporte, no hacer esfuerzos, juepucha, y cuando uno se pone a ver, todas esas cosas las hace uno diariamente en cantidad”.

En la actualidad el artista tiene 63 años y sigue contando su historia para incentivar a las personas a que cuiden la salud.