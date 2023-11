Marilyn Patiño, actriz de Sin senos no hay paraíso aseguró que tuvo que huir de Colombia y no tiene ni dónde dormir

Marilyn Patiño contó que está en la calle (Tomada de Instagram)

Marilyn Patiño, la reconocida actriz colombiana de Sin tetas no hay Paraíso, asegura que está en banca rota por huir de Colombia.

A la actriz de Sin tetas no hay Paraíso le mataron a balazos al padre de sus hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa el 23 de octubre, recibió amenazas y por eso decidió irse a Estados Unidos.

“Mis hijos se quedaron sin papá, no me interesan venganzas ni voy a permitir ningún tipo de chantajes. Pido por favor que me respeten mi derecho a la privacidad, es un dolor muy grande por mis hijos, pido que me dejen quieta y no se metan conmigo”, contó en live de Instagram.

La actriz agregó que no le avergüenza pasar necesidades y que no tiene miedo.

“Sí, estoy durmiendo en un colchón en el piso, así estoy y no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades. Llegué a este país amenazada, robada, a empezar de cero y no tengo miedo, yo estoy con Dios, soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido, me gusta ganarme el pan. Soy luchadora y guerrera”, mencionó.

La actriz agregó que no le avergüenza porque no es una ladrona, pero que le tocó irse porque tiene que proteger a sus dos hijos.

“Recibo ropa usada, para mí, para los niños, si es con amor yo recibo lo que sea. Cuando he estado bien no he tenido problema en decir que estoy bien y ahora no me da vergüenza decir que no tengo ni una cama porque yo no le hago daño a nadie”.

Para concluir, aseguró que ya las autoridades saben sobre las amenazas que sufre.