Actriz Michelle Jones vive un presente extraordinario en nuestro país luego de años fuera de él

Cruz Michelle Jones vive un gran presente en Costa Rica tras triunfar en las telenovelas en Estados Unidos (Tomada de Instagram)

La actriz costarricense Michelle Jones vive un gran presente en su carrera en Costa Rica, donde triunfa en el teatro y muy pronto lo volverá a hacer en el cine.

Jones tiene una extensa carrera que la ha acreditado como una de las máximas exponentes de la actuación en el país por su trayectoria a nivel internacional y nacional, donde en la actualidad disfruta plenamente de su carrera.

Mima y sus compañeros de Mujercitas acaban de terminar una exitosa segunda temporada de la obra, pero esta vez en el magnífico Teatro Nacional, donde interpretó a Marmee March.

“Ha sido un proceso muy lindo, Mujercitas lo presentamos durante la pandemia en Teatro La Aduana, pero ahora fue en el Teatro Nacional y de verdad yo nunca había trabajado ahí, es como una capilla, como una iglesia, como un santuario para el actor. Ensayamos mucho, hubo escenas nuevas, diferentes y este proceso fue hermoso”, contó en una conversación con La Teja.

La actriz agregó que uno de los aspectos que más le gustó de la segunda temporada de Mujercitas fue que pudieron transferir el mensaje de empoderamiento a niñas que disfrutaron de las funciones.

“Enviar ese mensaje es una oportunidad para que las mujeres nos apoyemos, no nos juzguemos y seamos empáticas unas con otras. De verdad que estuvimos dando un mensaje de empoderamiento, no solo que una mujer tiene que estar románticamente enamorada, hay más que eso, uno tiene que tener sus propios sueños y anhelos, seguridad financiera. Es tratar de empoderar a estas niñas a que piensen en ellas y no en lo que la sociedad quiere”.

A pesar de que disfrutó mucho la obra y presentarse en Teatro Nacional, asegura que ha tenido un año muy intenso y que ahora necesita tomar un respiro, mientras se estrena su nueva película.

“Viene un momento de calma, para poder calmarme y retomar la disciplina y nivelarme. Ha sido un ritmo demasiado fuerte, dar dos o hasta tres funciones al día pega bastante, entonces necesito tiempo para poder estar en paz y en tranquilidad”, dijo.

Michelle Jones en segunda temporada de Mujercitas

En octubre llegará a los cines con Más de 40 ¿y qué?

Además de Mujercitas, la actriz compartió protagonismo junto a Lussania Víquez y Sofía Chaverri en un drama que se estrenará en los cines del país.

“La película llegó por casualidad, hace rato y ya después nos llamaron a las tres y dijimos que si e hicimos esta película que está lindísima es como una comedia con drama, está muy bonita la historia. La grabamos en 28 días, dentro y fuera del GAM y fue exageradamente lindo el proceso porque hubo mucho respeto”, aseguró con gran felicidad.

Mima asegura que una de las claves del buen trabajo durante la cinta fue la buena relación que hay en la vida real entre las tres protagonistas. De hecho, Lucy es excuñada suya, pues es la hermana de Freddy Víquez, quien fue esposo de Jones durante muchos años.

“El proceso fue muy divertido, Lussania y Sofía son grandes personas y profesionales y están en pro de contar con la historia, todas de verdad, de corazón estuvimos enfocadas en el proceso, la historia es muy linda y la química fue muy buena. La idea es que de verdad se sienta la historia de tres mejores amigas que están pasando procesos diferentes, pero que se apoyan y son empáticas”, contó.

Jones nos adelantó que se es posible que pronto vuelva a trabajar proyectos de cine, el área en el que disfruta más ser actriz y que seguirá con otra de sus pasiones, la locución.

“La premiere de la película será el 10 de octubre, el estreno en cines el 12 y después para mí vienen posibles proyectos en cine y sigo haciendo mis locuciones que es algo que disfruto montones”, contó.

Aunque asegura que le gustaría mucho volver a trabajar fuera del país, como lo hizo hace unos años en Telemundo, ya no quiere dejar de vivir en Costa Rica, porque la llena de paz y de tranquilidad.

“Por el momento me gusta que la vida me siga sorprendiendo, me gustaría mucho seguir con el doblaje, pero sobre todo seguir trabajando y un proyecto me llevará a otro, así va mi vida. Ahora mi centro es Costa Rica, aquí soy feliz y va a venir lo que tenga que venir y va a venir bonito”, concluyó.