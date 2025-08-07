A Harrick McLean le saldrá carísimo lo que dijo sobre la salida de Pablo Salazar

A Harrick McLean le saldrá caro lo que dijo sobre partido del Herediano en Nicaragua (Marvin Caravaca)

El periodista Harrick McLean habló de más en programa de 120 minutos y ahora tendrá que tocarse la billetera.

Confiar en el Herediano le salió caro al comunicador que, durante un programa antes del juego contra el Diriangén aseguró que si el Team perdía, le pagaba la comida a un compañero por un mes.

“Yo pago, lo invito un mes completo a desayunar, si eso pasa y pierde en Nicaragua, yo lo invito a usted a comer un mes completo”, comentó en vivo sobre el futuro de Pablo Salazar.

Ahora que tras la derrota del Team 4 por 2 y el despido de Salazar, sus compañeros y hasta seguidores le recordaron a Harrick la promesa, pero él se quitó.

“Eso está editado, hasta ahí todo bien, pero yo dije que era si perdía por goleada”, se defendió.

Al final, en medio de risas, aseguró que le tocará invitar al pinto a Rodolfo Mora, con quien hizo la apuesta.