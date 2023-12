¿A qué hora y en qué canal ver la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Real Estelí?

Alajuelense recibirá en su casa al Real Estelí en la final de la Copa Centroamericana (Prensa Alajuelense)

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense recibirá en su casa al Real Estelí en la final de la Copa Centroamericana.

Aunque los manudos vienen de ser golpeados en las semifinales del torneo nacional, tienen la ventaja y la motivación de haber ganado 3-0 el primer partido del torneo regional, mientras que el Estelí solo piensa en el milagro de la remontada.

Ambos equipos están concentrados y listos para el duelo definitivo, de hecho el Tren del Norte ha estado entrenando en el Ricardo Saprissa, estadio en el que dejaron afuera a los morados.

El choque será este martes a las 9 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto, que estará a reventar, quienes no consiguieron entrada y no se lo quieren perder, lo pueden disfrutar por medio de la cadena ESPN o en el app de pago Star Plus.