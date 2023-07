Adriana Durán le envió un emotivo mensaje a dos colegas que la hacen sentir orgullosa

19/12/2022 Adriana Durán. Foto Instagram (Cortesía )

La querida periodista Adriana Durán compartió un emotivo mensaje con dedicatoria especial para dos colegas que la hacen sentir muy orgullosa.

Durán es una de las profesionales más destacadas en el periodismo deportivo costarricense y durante su respetable y exitosa carrera ha logrado inspirar a muchos y ver como colegas triunfan tanto a nivel nacional como internacional, la llena de orgullo.

En esta ocasión la comunicadora quiso resaltar el trabajo de Natalia Álvarez y Stephanie Chaverri, costarricenses que representan el país en la cadena líder del deporte, ESPN.

Ambas son parte del equipo que cubre la Copa Oro, donde han sobresalido por su talento y profesionalismo.

“Muy orgullosa por su extraordinario trabajo durante la Copa Oro en ESPN. Son extraordinarias periodistas deportivas, OJO: no dije mujeres periodistas, porque no hay género. Somos o no somos y ustedes han dejado muy en alto a nuestra profesión y nuestro país”, escribió en sus redes sociales.