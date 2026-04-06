Afición de Alajuelense le tiró con todo a uno de sus jugadores y no fue a Alejandro Bran

La afición de Alajuelense expresó su molestia en redes sociales contra Joel Campbell, pese a que la atención previa estaba sobre Alejandro Bran, quien fue titular ante Guadalupe FC.

Críticas se concentraron en redes sociales

Joel Campbell recibió fuertes críticas en redes sociales durante juego de Alajuelense (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico Óscar Ramírez decidió convocar y colocar como titular a Bran en el partido disputado en su casa, luego de la polémica reciente. Sin embargo, las reacciones de los aficionados tomaron otro rumbo.

Durante el compromiso, los comentarios en las redes oficiales del club se llenaron de cuestionamientos hacia Joel Campbell, señalando su rendimiento en cancha.

Frases como: “Ya estoy deseando que sean las 7 p.m. para ver a Joel caminar en la cancha”, “Campbell, que se vaya para Tibás”, “Ya por favor dejen ir a Campbell, ya es demasiado, es un campo menos” y “18 minutos y Campbell sigue caminando”, marcaron la conversación digital.

Reacción inmediata de los aficionados

El descontento se manifestó principalmente en plataformas digitales, donde seguidores rojinegros reaccionaron en tiempo real al desempeño del jugador.

Muy poco serio no poderle ganar a Sporting y a Guadalupe en casa pero es más poco serio que Joel Campbell y Creichel Pérez sean jugadores de Liga Deportiva Alajuelense.

Apague y vámonos. 👋🏻⚰️ — 🥷🏻🇾🇪 (@AndresManudo_) April 6, 2026

Aunque la titularidad de Alejandro Bran generaba expectativa, fue Joel Campbell quien terminó siendo el principal foco de críticas en redes sociales durante el encuentro.

La situación refleja la presión que enfrenta el plantel de Alajuelense, especialmente en medio de la exigencia de su afición en el torneo nacional.