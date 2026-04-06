Teleguía Deportes

Afición de Alajuelense le tiró con todo a uno de sus jugadores y no fue a Alejandro Bran

El enojo de los aficionados se hizo sentir en las redes sociales del club durante el partido ante Guadalupe FC

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La afición de Alajuelense expresó su molestia en redes sociales contra Joel Campbell, pese a que la atención previa estaba sobre Alejandro Bran, quien fue titular ante Guadalupe FC.

Críticas se concentraron en redes sociales

Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Joel Campbell recibió fuertes críticas en redes sociales durante juego de Alajuelense (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico Óscar Ramírez decidió convocar y colocar como titular a Bran en el partido disputado en su casa, luego de la polémica reciente. Sin embargo, las reacciones de los aficionados tomaron otro rumbo.

Durante el compromiso, los comentarios en las redes oficiales del club se llenaron de cuestionamientos hacia Joel Campbell, señalando su rendimiento en cancha.

Frases como: “Ya estoy deseando que sean las 7 p.m. para ver a Joel caminar en la cancha”, “Campbell, que se vaya para Tibás”, “Ya por favor dejen ir a Campbell, ya es demasiado, es un campo menos” y “18 minutos y Campbell sigue caminando”, marcaron la conversación digital.

Reacción inmediata de los aficionados

El descontento se manifestó principalmente en plataformas digitales, donde seguidores rojinegros reaccionaron en tiempo real al desempeño del jugador.

Aunque la titularidad de Alejandro Bran generaba expectativa, fue Joel Campbell quien terminó siendo el principal foco de críticas en redes sociales durante el encuentro.

La situación refleja la presión que enfrenta el plantel de Alajuelense, especialmente en medio de la exigencia de su afición en el torneo nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseAlejandro BranJoel Campbell
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.