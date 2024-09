Afición de Saprissa inundó las redes sociales de Bryan Oviedo por fichar con Alajuelense, ¡vea todo lo que le dicen!

Bryan Oviedo firmó por dos torneos con Alajuelense. Foto: Prensa LDA

La afición del Deportivo Saprissa ya le está pasando la factura de fichar con Alajuelense a Bryan Oviedo, porque le llenaron de comentarios sus redes sociales.

A pesar de que el lateral no ha publicado nada sobre su llegada al cuadro rojinegro, muchos le fueron a comentar publicaciones anteriores para quejarse de su decisión.

“Te espera lo mismo que Campbell”, “El ADN morado no se compra”, “Te esperamos en Tibás”, “Todo un hombre de palabra”, “Gracias a Dios no llegó a Saprissa”, “El ADN no se compra”, “El ADN no destiñe”, “Desteñido y sin ADN”, “Demostró que no tiene palabra”, “Ya lo quiero ver en la Cueva”, “Lo esperamos”, son algunos de los cientos de comentarios que inundaron el Instagram del jugador.

A pesar de que Oviedo ya no es del agrado de muchos saprissitas, la afición de su nueva casa sí lo ha respaldado en redes sociales, ya que sus seguidores han aumentado en las últimas horas.