Aficionados criticaron con todo a Gustavo Alfaro por polémica decisión en el arranque de eliminatoria

Decisión de Gustavo Alfaro de dejar a Kenneth Vargas fuera de convocatoria ante San Cristóbal y Nieves ha sido muy cuestionada

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, decidió no contar con Kenneth Vargas para el primer duelo de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 y ya ha generado muchas críticas entre la afición y algunos periodistas.

Vargas no tuvo oportunidad de jugar en la goleada de 4 a 0 ante San Cristóbal y Nieves y quedó en la gradería junto con Douglas Sequeira y Yeison Molina, hecho que ha molestado a muchas personas.

Para muchos comunicadores deportivos y aficionados, Vargas es uno de los delanteros con mejor nivel de la actualidad y por eso se quejaron al verlo fuera de la convocatoria.

Ante la sorpresa, algunos se expresaron en redes sociales y volvieron tendencia al famoso Lechuga.

“Nada contra Alcocer, pero Kenneth Vargas no puede quedarse afuera antes que él”, “¿Qué estará pasando con Kenneth Vargas?”, “No entiendo lo de Kenneth Vargas, es de los jugadores con mayor ritmo en Europa”, “Que Kenneth Vargas no esté ni en banca es preocupante, o Alfaro tiene una bronca fuerte o yo no entiendo nada de fútbol”, fueron algunas quejas en redes sociales.

Tras el juego, Alfaro aclaró que si pudiera, tendría a los 26 disponibles, pero que ayer tuvo que decidir entre Andy Rojas y Vargas y detalló que esas decisiones irán cambiando en cada partido.

No entiendo como Gustavo Alfaro tiene ninguneado a Kenneth Vargas, nuestro delantero en mejor momento. — Juan Carlos Agüero (@juankaguerom) June 7, 2024

Kenneth Vargas salió nuevamente de la convocatoria de #LaSele, esta vez ante San Cristóbal y Nieves.❌🇨🇷



Un nuevo juego que Alfaro desiste del jugador de Hearts. pic.twitter.com/mXwvUkONnb — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) June 7, 2024

Kenneth Vargas, Douglas Sequeira y Yeison Molina fuera de convocatoria por decisión técnica. 😳



¿Qué les parece? ❌ pic.twitter.com/Etrxv9ycI5 — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) June 7, 2024

Qué pasa con Kenneth Vargas, es quizás el legionario que mejores numeros tuvo, y queda fuera de la convocatoria. — Andrés Soto🧟‍♂️ (@M_Andres11) June 7, 2024

Gustavo Alfaro es a Kenneth Vargas lo que Luis Fernando Suárez era a Manfred Ugalde. https://t.co/PmE5wNCXKj — Luis 💜 (@Luis_fuentes08) June 7, 2024