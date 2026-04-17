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Alajuelense dio noticia que le mete presión a Saprissa para el clásico nacional

El clásico nacional se jugará a estadio lleno en el Morera Soto, donde Alajuelense contará con el apoyo total de su afición

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Por Hillary Chinchilla Marín

Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe anímico previo al clásico nacional, al confirmar que el estadio Alejandro Morera Soto estará completamente lleno para el duelo ante el Deportivo Saprissa de este domingo.

Un Morera Soto a reventar

Clásico Saprissa vs Alajuelense.
El Morera Soto estará lleno para el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La afición rojinegra respondió de forma contundente, agotando todas las entradas disponibles para el compromiso, lo que garantiza un ambiente de alta intensidad en las gradas.

El llenazo representa una ventaja importante para la Liga, que contará con el respaldo de miles de seguidores en un partido clave en su lucha por meterse a la zona de clasificación.

Del otro lado, el Deportivo Saprissa deberá afrontar un escenario completamente adverso, con un estadio volcado a favor del rival.

Los morados llegan motivados tras ganar el torneo de Copa, pero ahora tendrán el reto de mantener su nivel en un entorno que promete ser hostil.

Un clásico con ingredientes de final

El compromiso, programado para este domingo a las 5 p.m., reúne todos los elementos de un partido determinante: estadio lleno, presión en la tabla y dos equipos con objetivos claros.

El ambiente en el Morera Soto podría convertirse en un factor decisivo en uno de los partidos más esperados del torneo.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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