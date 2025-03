Alajuelense-Puntarenas: Con esta combinación de experiencia y juventud buscará la Liga la Copa

Diego Campos considera que Liga Deportiva Alajuelense debe tener más calma en la última decisión para anotar. (Concacaf.com/fotografía)

La Liga Deportiva Alajuelense saldrá a la final del Torneo de Copa con un equipo que combina a la perfección experiencia y juventud.

Alexandre Guimaraes decidió enfrentar la final contra Puntarenas con grandes figuras en la alineación, como su hijo Celso Borges, el uruguayo Washington Ortega, Diego Campos, Larry Angulo, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar y Jeison Lucumí.

Pero debido al formato del torneo, le tocó poner a jóvenes promesas. Como titulares saldrán a la cancha jugadores con poca experiencia y que son más habituales de cambio, como Farbod Samadian, Deylan Paz e Isaac Badilla.

Los manudos saltarán al campo con Ortega en el arco; la línea defensiva con Deylan Paz, Samadian, Villalobos y Salazar. El medio campo con Borges, Angulo, Lucumí y Creichel Pérez. Y adelante, Badilla con Campos.

El timonel decidió dejar en el banquillo a jugadores como Aarón Suárez, Jonathan Moya, Joel Campbell y más.

Por su parte, Puntarenas presenta la particularidad de que cinco jugadores sub 21 arrancarán en la formación titular del técnico César Alpízar.

Los porteños formarán con Leonel Moreira; Jean Carlo Sánchez, Gael Alpízar (sub 21), Kenner Gutiérrez, Hiram Muñoz; John Paul Ruiz (sub 21) Miguel Sansores, Chris Villalobos (sub 21), Brandon Morales (sub 21), Pablo Álvarez (sub 21) y José Leiva.

En la suplencia quedan Anthony Hernández, Alexsis Cundumi, Wilber Rentería, Castrillo, Dariel Castrillo, Guillermo Barrera, Lucca Unmuth y Andrey Mora.

El partido arrancará a las 8 de la noche y se podrá ver por FUTV y Tigo Sports.