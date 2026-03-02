Teleguía Deportes

Alajuelense vs Cartaginés: ¿Qué marcador pronostica la IA para este martes?

Alajuelense recibe este martes al Club Sport Cartaginés en medio de una mala racha. La inteligencia artificial proyecta un duelo cerrado en el Morera Soto

Por Hillary Chinchilla Marín

La Liga Deportiva Alajuelense enfrentará este martes al Club Sport Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto, en un momento complicado para los manudos, que atraviesan una mala racha tras caer ante Puntarenas.

El conjunto rojinegro se ubica en la sexta posición de la tabla con 9 puntos, mientras que los brumosos llegan motivados, terceros en la clasificación con 17 unidades.

Cartaginés vs. Alajuelense
Alajuelense llega tras perder ante Puntarenas y busca reacción en casa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Contexto muy distinto para ambos

Alajuelense necesita reaccionar frente a su afición luego de resultados adversos que han generado presión en el entorno manudo. La derrota reciente ante Puntarenas dejó dudas en funcionamiento y contundencia ofensiva.

Por su parte, Cartaginés atraviesa un mejor momento en el torneo. Con 17 puntos y en la tercera casilla, el equipo blanquiazul ha mostrado mayor regularidad y llega con confianza al compromiso.

¿Qué marcador pronostica la IA?

Tomando en cuenta el rendimiento reciente, la posición en la tabla y el factor localía, la inteligencia artificial proyecta un partido cerrado.

El modelo estima un empate 1-1 como resultado más probable, con ligera posibilidad de un 2-1 a favor de Cartaginés si mantiene su eficacia ofensiva.

La IA considera que Alajuelense podría mejorar por jugar en casa, pero advierte que la diferencia de puntos y el momento anímico favorecen a los brumosos.

El duelo será clave para los rojinegros si quieren acercarse a la zona alta, mientras que Cartaginés buscará consolidarse en puestos de clasificación.

Nota realizada con ayuda de IA

