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Alajuelense vs Guadalupe FC: hora y canal para ver el partido de este domingo

Los manudos reciben a Guadalupe FC en el Morera Soto en la jornada 14 del Torneo de Clausura

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Por Hillary Chinchilla Marín

Liga Deportiva Alajuelense vuelve a la acción este domingo cuando reciba a Guadalupe FC en la jornada 14 del Torneo de Clausura, en un duelo clave en el estadio Alejandro Morera Soto.

Hora y canal del partido

27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense recibe a Guadalupe FC en el Morera Soto por la jornada 14. (Jose Cordero/José Cordero)

El compromiso se disputará este domingo a las 7:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, casa de los rojinegros.

La transmisión del encuentro será exclusiva de FUTV, por lo que será la única señal disponible para seguir el partido en vivo.

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La Liga busca hacerse fuerte en casa

Alajuelense llega con la obligación de sumar en casa y mantenerse en la pelea del campeonato, mientras que Guadalupe FC intentará dar la sorpresa en condición de visitante.

El cierre de la jornada 14 promete intensidad, con dos equipos que necesitan puntos en esta etapa del torneo.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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