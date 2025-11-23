Teleguía Deportes

Alajuelense vs. Sporting FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

Alajuelense recibe a Sporting FC en el Morera Soto en un duelo clave: los manudos buscan sostener el liderato y los josefinos aspiran a escalar desde la octava posición

Por Hillary Chinchilla Marín

La Liga Deportiva Alajuelense enfrentará este domingo a Sporting FC en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido crucial para los manudos, quienes necesitan la victoria para mantenerse en el liderato del torneo.

Un duelo con objetivos distintos

20/11/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de reposición de la fecha 5 del torneo de apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.
Alajuelense recibe a Sporting FC en un duelo determinante por el liderato del torneo. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense llega obligado a sumar puntos para tomar ventaja, sostenerse en la cima de la tabla y evitar que sus perseguidores acorten distancias.

El equipo ha mostrado regularidad como local y busca aprovechar el apoyo de su afición en un encuentro que promete alta intensidad.

Por su parte, Sporting FC se ubica en la octava posición y buscará un resultado positivo que le permita acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto capitalino llega decidido a romper pronósticos y sumar fuera de casa.

Hora y canal del partido

El encuentro entre Alajuelense y Sporting FC se disputará este domingo a las 4:00 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El partido se podrá ver en vivo por FUTV, canal oficial de transmisión del compromiso.

