Alajuelense vs. Sporting FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido?

La Liga Deportiva Alajuelense enfrentará este domingo a Sporting FC en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido crucial para los manudos, quienes necesitan la victoria para mantenerse en el liderato del torneo.
Un duelo con objetivos distintos
Alajuelense llega obligado a sumar puntos para tomar ventaja, sostenerse en la cima de la tabla y evitar que sus perseguidores acorten distancias.
El equipo ha mostrado regularidad como local y busca aprovechar el apoyo de su afición en un encuentro que promete alta intensidad.
Por su parte, Sporting FC se ubica en la octava posición y buscará un resultado positivo que le permita acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto capitalino llega decidido a romper pronósticos y sumar fuera de casa.
Hora y canal del partido
El encuentro entre Alajuelense y Sporting FC se disputará este domingo a las 4:00 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.
El partido se podrá ver en vivo por FUTV, canal oficial de transmisión del compromiso.
Nota realizada con ayuda de IA