Alianza vs. Alajuelense: Por este canal y a esta hora puede ver el partido que es clave para los manudos

Alajuelense necesita un buen resultado si quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana. (Albert Marin/LDA vs Guadalupe FC.)

Liga Deportiva Alajuelense vuelve a la escena internacional este jueves por la noche, cuando se enfrente al Alianza de El Salvador en un duelo correspondiente a la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los manudos llegan con la presión de sumar puntos para encaminarse en la fase de grupos, mientras que los salvadoreños buscarán aprovechar la localía para dejarse los tres puntos.

Alajuelense es cuarto del grupo con tres puntos, mientras que los cuscatlecos son terceros con cuatro. Plaza Amador lidera con nueve unidades, seguido por Antigua con cuatro, solo que estos dos ya han jugados tres partidos.

El choque se disputará en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González, en San Salvador, el segundo más grande de ese país.

Los rojinegros, además, se encuentran presionados luego de sus últimos compromisos en el campeonato nacional. Los dirigidos por Óscar Ramírez pretenden dar un golpe de autoridad en el grupo y demostrar por qué son bicampeones.

El balón empezará a rodar a las 8 p.m en Costa Rica. La transmisión estará a cargo de ESPN, que tiene los derechos oficiales de la Copa Centroamericana en la región, además de estar disponible en su plataforma de streaming Disney+.

