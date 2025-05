Allan Alemán reveló la jugada que le hizo a Alajuelense para llevarse a Kenay Myrie a Saprissa

Allan Alemán fue quien llevó a Kenay y Kenan Myrie a Saprissa (redes/Instagram)

El exjugador del Deportivo Saprissa, Allan Alemán, contó que él fue quien llevó a Kenay Myrie al club tibaseño.

El joven lateral, de 18 años, poco a poco se ha convertido en titular y pieza clave de los morados, hecho que no sería posible sin la intervención de Allan.

Alemán contó en La Platea que él fue clave para que Myrie dejara las divisiones menores de Alajuelense y llegara al Saprissa.

“Cuando yo lo vi, Kenay estaba en la Liga y le estaba costando porque era muy pequeñito, pero obviamente, si usted es visor en un equipo y ve que el papá (Roy Myrie) mide casi 1,90 y lo mismo el tío (Dave Myrie), usted dice que en algún momento se estira y él tenía cosas distintas”, recordó.

Después de ver el talento del jugador, se fue para donde los morados a contar que le llamó la atención.

“Yo me fui para un entrenamiento, hablé con Roy Myers y no, no tuvo nada que ver, Sergio Gila, yo fui el que lo llevé, yo fui el que le dije a Roy y a Juan Luis Castillo: ‘Maes tengo unos gemelitos que son distintos’ y me dijeron tráigalos, yo les dije que ocupaban algunas cosas y me dijeron tráigalos y ahí están”, explicó.

Allan agregó que, como estaban en categorías menores, los chamacos no tenían contrato y solo se debía hablar con los papás para llevárselos de un lado a otro, algo que pudo lograr debido a la cercanía que en algún momento tuvo con Roy Myrie, pues Alemán jaló con la cuñada del Popo.

Con esto queda claro que el español no tuvo nada que ver en la llegada de los Myrie a Saprissa.

