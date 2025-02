Allan Alemán y Víctor “Mambo” Núñez tuvieron fuerte encontronazo por culpa de un jugador de Saprissa

La Platea de TD+ (Captura de pantalla)

Allan Alemán y Víctor “Mambo” Núñez tuvieron un fuerte encontronazo en el programa La Platea por culpa de un jugador del Deportivo Saprissa.

El exjugador morado y el exflorense protagonizaron una fuerte discusión este miércoles en el programa de TD Más, y todo por Sabin Merino, nuevo delantero del Monstruo.

El punto de discusión nació por el rendimiento que el delantero español ha mostrado en los dos juegos que disputó hasta la fecha como morado. Para Alemán no es muy diferente que lo que pueden hacer otros arietes morados como Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair, hecho que no compartió el Mambo.

LEA MÁS: Mamá del hijo de Allan Alemán vuelve a hacer seria denuncia contra el exfutbolista

“Usted me quiere comparar a Sinclair y a Ariel con un jugador que viene de España, un jugador que ha demostrado internacionalmente que es mejor que ellos, no, mae, no. Usted quiere enredarme, suave, usted hace una pregunta y quiere enredar a la gente. Merino viene del fútbol internacional y ha demostrado, Sinclair no ha demostrado nada”, mencionó molesto Núñez.

La idea se la discutieron tanto Alemán como Carlos Castro, pero Mambo, molesto, aseguró que el español es mucho mejor que los otros dos nueves del Saprissa.

“Usted acomodado y siempre en controversia, Mambo”, dijo Allan. Al final Núñez se enojó y dijo que mejor no hablaba más.