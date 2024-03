Alonso Solís dijo picantes comentarios sobre la llegada de Alexandre Guimarães a Alajuelense

Alonso Solís le puso picante a la llegada de Alexandre Guimaraes a Alajuelense (Tomada de Instagram)

Alonso Solís, exdelantero del Deportivo Saprissa, le puso picante a la llegada del técnico Alexandre Guimarães a la Liga Deportiva Alajuelense.

Solís se mostró respetuoso con la llegada al cuadro manudo de quien fue su entrenador en el Saprissa y reconoció las cualidades del papá de Celso Borges, pese a que todo el mundo sabe que no son los mejores amigos porque el Mariachi considera que fue uno de los culpables de su apresurado retiro.

“Guima es uno de los técnicos de los que tiene más cartel en Costa Rica, porque tiene dos mundiales, ha dirigido en tres confederaciones diferentes, en Costa Rica ha ganado dos títulos con Saprissa. El hecho que yo haya tenido problemas, quitando todo eso, es ordenado, impone disciplina y es un buen psicólogo”, mencionó en Vis10n.

A pesar de eso, dejó claro que no le desea suerte a Alajuelense en esta nueva etapa y hasta bromeó recordando que grandes jugadores del cuadro actual, fueron de Saprissa.

LEA MÁS: Alajuelense confirma a Alexandre Guimares como su nuevo técnico

“Nadie va a sacar más plata por los refuerzos de la Liga, la Liga es el equipo más caro de Centroamérica, no sé cómo estarán en el tema de los pagos, me refiero a si Saprissa tendrá que pagar medios suelos o así como cuando hay préstamos”, dijo entre risas.

Al final quiso hablar de una foto que lo devolvió algunos años, en la imagen salía él junto con algunos integrantes actuales de Alajuelense.

“Hoy vi una foto que me devolvió, una foto de un equipo, me sentí emocionado y todo salían varios, Michael Barrantes, Joel Campbell, Celsito y es que muy raro, me enredé el profe era Guima, no sé yo”, dijo haciéndose que había olvidado que eran del equipo tibaseño.

El Mariachi enojó a muchos manudos, por lo que aclaró que solo estaban vacilando.