Alonso Solís le mandó un mensaje a Celso Borges, tras años sin hablarse

Alonso Solís habló sobre Celso Borges

El exdelantero y comentarista deportivo Alonso Solís le mandó un mensaje a Celso Borges tras aceptar que tienen años sin hablarse.

A pesar de que ambos futbolistas coincidieron en el Deportivo Saprissa y compartieron camerino por largo tiempo, la polémica de Solís con el padre de Borges, Alexandre Guimaraes, pudo más.

Durante el programa de VIS10N, Solís recordó un problema que tuvo con el entrenador hace años cuando se enfrentaron y él había reconocido que Guima tenía parte de la culpa de su retiro del fútbol profesional.

Solís recordó que pese a que en ese momento se enfrentaron con todo y hasta se mandaron indirectas por medio de la prensa, en la actualidad todo quedó atrás.

“Yo con Guima ya no tengo problemas, lo he visto en La Sabana, yo corriendo y nos saludamos, todo bien. Yo llego y saludo, hasta estuvimos en un mismo curso y hay que ser caballero”, mencionó.

El Mariachi agregó que la situación con el hijo, con Celso, es muy diferente, porque pese a que pasaron muchos años, no le habla.

“No soy rencoroso, no puede uno después de tantos años seguir peleados, de hecho, mae Celso salúdame, mae. No me saluda Celso, ya pasó mucho, ya la bronca pasó. Yo entendía que se iba a enojar en algún momento, pero ya pasó”.

El exmorado hasta contó que él no tendría problema en volver a hablarle al volante manudo, ya que tiene muy buenos recuerdos de los años que compartieron equipo.

“Es un tipazo, si mañana me lo topo y me saluda, lo saludo con el mismo cariño que siempre, porque tenemos infinidad de recuerdos, Celso Borges, yo sé la clase de persona que es usted, me acuerdo las galletas goleadoras que me llevaba y mae, te quiero mucho”, concluyó con un mensaje directo al #5.