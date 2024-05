Alonso Solís se emocionó al máximo al recordar a Gabriel Badilla por manta de afición del Saprissa

Alonso Solís, le envió un emotivo mensaje a la ultra por incluirlo en manta de leyendas

Alonso Solís agradeció con un emotivo mensaje el homenaje que le hizo la Ultra Morada antes del juego de semifinal entre Saprissa y San Carlos y se emocionó al recordar a Gabriel Badilla.

La barra morada se organizó para crear una gran manta donde incluyeron a Solís, Gabriel Badilla, Ricardo Saprissa y Christian Bolaños, algunas de las figuras más destacadas en la historia del club.

Solís no había visto la sorpresa porque estaba fuera de San José, pero en cuanto se dio cuenta le envió su agradecimiento a la Ultra.

“Vengo llegando, andaba un poco lejos, pude ver la manta tan espectacular. Es un honor para mí que ustedes me hayan puesto ahí en esa manta con nada más y nada menos que don Ricardo Saprissa, Gabrielito Badilla, obviamente que al Chama siempre lo amamos y por supuesto Christian Bolaños, que es una leyenda viviente”, dijo emocionado.

Solís agregó que como exmiembro de la barra y exjugador de Saprissa, es un detalle que nunca va a olvidar.

“Gracias a todos los muchachos de la Ultra, realmente los quiero mucho y de verdad significa muchísimo. Desde 1995 que yo también me metía ha sido un sueño todo lo que viví y ahora que ustedes me hagan este homenaje junto a ellos, es un honor que no voy a olvidar. Que Dios me los bendiga, gracias”, concluyó.

Algunos aficionados le pidieron al Mariachi que el domingo llegue a la Cueva a alentar al equipo en el choque de vuelta de la final de segunda fase, donde esperan ganar la copa 40 ante Alajuelense.